Предположить тему классного часа и его проведения СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!

Русский язык
Предположить тему классного часа и его проведения СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тема: "В каких мероприятиях/конкурсах/и т.д. принимали участие наши ученики" Над проведением уже просто дальше думать.
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