Расстояние между двумя городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние За 36 часов двигаясь против течения за 45 часов Найдите собственную скорость те...
Математика
Расстояние между двумя городами расположенными на берегах одной и той же реки равно 720 км теплоход двигаясь по течению преодолевает это расстояние За 36 часов двигаясь против течения за 45 часов Найдите собственную скорость теплохода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
720:36=20 км/ч по течению 720:45=16 км/ч против течения (20-16):2=2 км/ч ск. течения реки 20-2=18 км собс. ск. катера
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