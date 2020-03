Пожалуйста памагите Задать алтернативные вопросы ? They helped their mother.(sister) 1)......................their mother or..........? 2)She cleaned her room.(the doll's house) ....................her room or............? ...

Английский язык

Пожалуйста памагите Задать алтернативные вопросы ? They helped their mother.(sister) 1)......................their mother or..........? 2)She cleaned her room.(the doll's house) ....................her room or............? 3)he played chess.(tennis) .............chess or ............? 4)he wanted to be a doctor(an economist) ............... to be a doctor or...........? 5)They liked the monkeys.(the snakes) ..................the monkeys or............?

Автор: Гость