Вспомн , на какое правило записана каждая цепочка слов,и допиши ешё 2 слова чудеса, щука,кричу,Сочный,речка, овощной

Русский язык
Вспомн , на какое правило записана каждая цепочка слов,и допиши ешё 2 слова чудеса, щука,кричу,Сочный,речка, овощной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чурки,Чукчи. Ручка,щучка
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