Помогите пожалуйста нужно написать 5 предложений с обращением из любых сказок или расказов

Гость: Гость:

Поди-ка,старуха,по коробу поскреби,подусникам посети,не наскребёшь ли муки на колобок. Не. Ешь меня,Серый Волк,я тебе песенку спою. Не пей,братец,телёночком станешь! Сходи,Емеля,за водой. Ква-ква,Иван-царевич! Приходи,куманик,приходи,дорогой!Уж я тебя угощу.