Помогите пожалуйста нужно написать 5 предложений с обращением из любых сказок или расказов

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Помогите пожалуйста нужно написать 5 предложений с обращением из любых сказок или расказов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поди-ка,старуха,по коробу поскреби,подусникам посети,не наскребёшь ли муки на колобок. Не. Ешь меня,Серый Волк,я тебе песенку спою. Не пей,братец,телёночком станешь! Сходи,Емеля,за водой. Ква-ква,Иван-царевич! Приходи,куманик,приходи,дорогой!Уж я тебя угощу.
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