Пожалуйста скажите сколько нужно отнимать у sin(-420°); cos(-750°) и почему.

Гость: Гость:

Sin это 2 пи периодическая функция. Следовательно sin (-420) = sin (-60) или вот так легче sin(420)=sin(360+60)=sin(60) =√3/2 так же знак минуса можно вынести, получим: -sin(60) -sin (60) = sqrt(3)/2 Так же поступи и со вторым примером: cos(-750) = - cos (30) ответ тот же.