Пожалуйста скажите сколько нужно отнимать у sin(-420°); cos(-750°) и почему.

Алгебра
Пожалуйста скажите сколько нужно отнимать у sin(-420°); cos(-750°) и почему.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin это 2 пи периодическая функция. Следовательно sin (-420) = sin (-60) или вот так легче sin(420)=sin(360+60)=sin(60) =√3/2 так же знак минуса можно вынести, получим: -sin(60) -sin (60) = sqrt(3)/2 Так же поступи и со вторым примером: cos(-750) = - cos (30) ответ тот же.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите, очень срочно)!Пожалуйста Ответьте на вопросы расписать по два - три прр??дложения) 1)what arw you hobbies? 2)Do you celebrate Chris...
Ответить
Математика
Объём комнаты 72 м3, высота 3м . найдите площядь пола комнаты( подробное описание)
Ответить
Литература
Что незнайка нарисовал пилюлькину вместо носа ответ
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! номер 27
Ответить
Русский язык
Сочинение на темк Нравственные уроки по повести "Станционный смотритель"
Ответить