Пожалуйста скажите сколько нужно отнимать у sin(-420°); cos(-750°) и почему.
Алгебра
Пожалуйста скажите сколько нужно отнимать у sin(-420°); cos(-750°) и почему.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin это 2 пи периодическая функция. Следовательно sin (-420) = sin (-60) или вот так легче sin(420)=sin(360+60)=sin(60) =√3/2 так же знак минуса можно вынести, получим: -sin(60) -sin (60) = sqrt(3)/2 Так же поступи и со вторым примером: cos(-750) = - cos (30) ответ тот же.
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