Какой падеж у слова зайчишки
Русский язык
Какой падеж у слова зайчишки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный падеж.Смотря какие вопросы.Если главный член предложения то Именительный.
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