Посажено 600 семян кукурузы. Вероятность прорастания каждого семени равна 0,9. Найти вероятность того, что взойдет: а) ровно 550 семян; б) больше 535, но меньше 555 семян.
Математика
Посажено 600 семян кукурузы. Вероятность прорастания каждого семени равна 0,9. Найти вероятность того, что взойдет: а) ровно 550 семян; б) больше 535, но меньше 555 семян.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 550*0,9/600 = 495/600 = 0,825 b) 555*0,9/600 = 0, 8325 535*0,9/600 = 0,8025 Вероятность того, что семян взойдёт больше 535, номеньше 555 находится в интервале (0,8025; 08325)
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