В зале кинотеатра 500 кресел, которые расставлены одинаковыми рядами, по 25 кресел в каждом. В партере 12 рядов. Сколько рядов в амфитеатре
Математика
В зале кинотеатра 500 кресел, которые расставлены одинаковыми рядами, по 25 кресел в каждом. В партере 12 рядов. Сколько рядов в амфитеатре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*12=300(кресел)-в партере 500-300=200(кресел)-в амфитеатре 200:25=8(рядов)-в амфитеатре
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