Дальнейшая история героев романа дубровский Умаляю помогите

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Дальнейшая история героев романа дубровский Умаляю помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мария Кириловна сидела в одиночестве в комнате. После приезда в Арбатово она так и не смогла объяснить Верейскому, о произошедшем. Несколько лет они ездили вместе и к ним часто наведывался Троекуров, но князь ослаблен к Маше, и ещё молодая Мария осталась одна в поместье. Дубровский уехал во Францию. Там он спокойно жил на оставшиеся деньги. Однажды он всё же вернулся домой и увидел Марью Кириловну. Маша решила, что хочет сбежать, но не смогла, она испугалась. Эх, не весёлая у них судьба.
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