Дальнейшая история героев романа дубровский Умаляю помогите

Гость: Гость:

Мария Кириловна сидела в одиночестве в комнате. После приезда в Арбатово она так и не смогла объяснить Верейскому, о произошедшем. Несколько лет они ездили вместе и к ним часто наведывался Троекуров, но князь ослаблен к Маше, и ещё молодая Мария осталась одна в поместье. Дубровский уехал во Францию. Там он спокойно жил на оставшиеся деньги. Однажды он всё же вернулся домой и увидел Марью Кириловну. Маша решила, что хочет сбежать, но не смогла, она испугалась. Эх, не весёлая у них судьба.