Почему Пушкин назвал своё произведение "Дубровский"??? срочно только сейчас написала завтра в школу идти

Гость: Гость:

Название романа условно, при создании романа Пушкин отталкивался от рассказа одного своего приятеля. В основу сюжета "Дубровского" положен сообщённый Пушкину его другом П.В Нащокиным эпизод из жизни одного беллорусского небогатого дворянина по фамилии Островский, позже Пушкиным измененная, тк герой прятался в дубовом лесу. Однако фамилия главного героя была вынесена в название романа уже самими издателями, т. к. вместо названия у Пушкина в рукописи стояла дата начала работы над романом.