Почему Пушкин назвал своё произведение "Дубровский"??? срочно только сейчас написала завтра в школу идти

Литература
Почему Пушкин назвал своё произведение "Дубровский"??? срочно только сейчас написала завтра в школу идти
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название романа условно, при создании романа Пушкин отталкивался от рассказа одного своего приятеля.  В основу сюжета "Дубровского" положен сообщённый Пушкину его другом П.В Нащокиным эпизод из жизни одного беллорусского небогатого дворянина по фамилии Островский, позже Пушкиным измененная, тк герой прятался в дубовом лесу. Однако  фамилия главного героя была вынесена в название романа уже самими издателями, т. к. вместо названия у Пушкина в рукописи стояла дата начала работы над романом.
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