Привести КРАСИВЫЕ примеры бессоюзных сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений

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Привести КРАСИВЫЕ примеры бессоюзных сложных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихая синяя река медленно журчала средиъвысоких камышей, вдалеке синел лес, подернутый легкой дымкой. Осенний лес оделся в золотой наряд, березы желтеют на опушке, клены красные стоят.
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