Речення а) з прикладками, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладками що потрібно писати в лапках (2 речення).

Українська мова

Речення а) з прикладками, що потрібно писати з дефісом (2 речення) б) з прикладками що потрібно писати в лапках (2 речення).

Автор: Гость