Решите плиз срочно 4 класс

Математика
Решите плиз срочно 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 146*24500=3577000 2.14*6500=91000
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