Прошу объяснения темы прямая порморуиональнлсть

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Прямая пропорциональность. Прямой пропорциональностью называется функция, которую можно задать формулой y = kx, где х – независимая переменная, k – не равное нулю число. Число k называют коэффициентом прямой пропорциональности. График прямой пропорциональности представляет собой прямую, проходящую через начало координат (см.рисунок). Прямая пропорциональность является частным случаем линейной функции. Свойства функции y = kx: 1. Область определения функции - множество всех действительных чисел. 2. Это нечетная функция. 3. Переменные изменяются прямо пропорционально на всей числовой прямой: при возрастании аргумента функция пропорционально возрастает, при убывании аргумента функция пропорционально убывает.