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Как правильно низпослать или ниспослать
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Как правильно низпослать или ниспослать
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно пишется «ниспослать».
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