Напишите пожалуйста самое главное о Восстание Уота Тайлера (10-13 предложений)

История
Напишите пожалуйста самое главное о Восстание Уота Тайлера (10-13 предложений)
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Гость:
В самой Англии феодалы, стремившиеся по мере развития торговли получать все больше доходов от своих поместий, стали переводить крестьян с барщины или продуктового оброка на оброк денежный. Чтобы своевременно уплатить оброк, крестьянам часто приходилось продавать свою продукцию по низкой цене. Они беднели и разорялись. В мае 1381 г. вспыхнуло восстание крестьян и городской бедноты. Среди восставших были популярны идеи проповедников Джона Виклифа и Джона Болла. За короткий срок восстание охватило 26 английских графств (областей) из 40. Предводителем крестьян стал умный и мужественный человек, сельский ремесленник Уот Тайлер, участвовавший в Столетней войне и знавший военное дело. Бедняки Лондона поддержали восставших и открыли перед ними городские ворота. В течение нескольких дней власть в столице принадлежала крестьянам и бедноте. Восставшие добились встречи с королем и вынудили его принять их программу, предусматривавшую отмену личной зависимости, барщины и вообще особых прав и привилегий всех сеньоров, кроме короля. Но во время- переговоров Уот Тайлер был смертельно ранен мэром Лондона. Несмотря на то что восстание 1381 г. потерпело поражение, оно заметно ускорило процесс освобождения крестьян от личной зависимости, происходивший в Англии в конце XIV и на протяжении XV в.
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