7894+328•0•(7542-64796)=?

Математика
7894+328•0•(7542-64796)=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как присутствует 0 и идет умножение, то получается 7894
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