Помогите ответить на вопрос. В спокойном состоянии минутный объем крови у человека примерно 4 л. Определите, сколько крови (л) требуется на обеспечение всех мышц тела.
Биология
Помогите ответить на вопрос. В спокойном состоянии минутный объем крови у человека примерно 4 л. Определите, сколько крови (л) требуется на обеспечение всех мышц тела.
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Гость:
Все сыновья не родные
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