Помогите ответить на вопрос. В спокойном состоянии минутный объем крови у человека примерно 4 л. Определите, сколько крови (л) требуется на обеспечение всех мышц тела.

Биология

Помогите ответить на вопрос. В спокойном состоянии минутный объем крови у человека примерно 4 л. Определите, сколько крови (л) требуется на обеспечение всех мышц тела.

Автор: Гость