Расскажите какое значение имеют второстепенные члены предложения приведите пример
Русский язык
Расскажите какое значение имеют второстепенные члены предложения приведите пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второстепенные члены-все члены, предложения кроме подлежайшего и сказуемого. Снег идёт днём и ночью- днём и ночью второстепенные
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по ...
Русский язык