Расскажите какое значение имеют второстепенные члены предложения приведите пример

Русский язык
Расскажите какое значение имеют второстепенные члены предложения приведите пример
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Второстепенные члены-все члены, предложения кроме подлежайшего и сказуемого. Снег идёт днём и ночью- днём и ночью второстепенные
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