Одно число меньше другого на 40. Найди сумму, если большее число равно 50

Математика
Одно число меньше другого на 40. Найди сумму, если большее число равно 50
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50-40=10 2) 10+50=60 Ответ: 60.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как правильно читается песенка Hello,Town Mouse.Welkome to my house! It's small,but it's very nice. A lovely house for two small mice! Напишите по ...
Ответить
Физика
Як перевести 30 км/хв на км/год ?
Ответить
Русский язык
Разбор по составу слова "лягушачья"
Ответить
Русский язык
На пошив платья расходует 5 м ткани , а сорочки - 2 м . Из 114 м ткани сшили 18 платьев и сорочки . Сколько сшили сорочек ?
Ответить
Русский язык
Бездонную бочку водой не наполниш. смысл пословицы
Ответить