Одно число меньше другого на 40. Найди сумму, если большее число равно 50
Математика
Одно число меньше другого на 40. Найди сумму, если большее число равно 50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50-40=10 2) 10+50=60 Ответ: 60.
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