Составь все возможные равенства с числами 14; 19; 33
Математика
Составь все возможные равенства с числами 14; 19; 33
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(14+19)=33 14=33-19 14=33-14
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