Помогите ответить на 6 вопросов.
Биология
Помогите ответить на 6 вопросов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левое полушарие отвечает за : 1.абстрактное мышление 2.Речь . Логические и аналитические функции , опосредование словом 3. Абстрактное , обобщение , инвариантное узнавание 4.Последовательное восприятие 5.Оценка временных соотношений 6. Установление сходства Правое полушарие : 1.Конкретное мышление 2. Общение восприятие . Конкретное зрительное восприятие 3.конкретное узнавание 4.установление физической идентичности стимулов 5.установление различий 6.оценка пространственных отношений
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