Прочитай транскрипцию и напиши слова. закончи предложение ("lлnden), (vlae"dimir), (,nju:"jс:k)

Английский язык
Прочитай транскрипцию и напиши слова. закончи предложение ("lлnden), (vlae"dimir), (,nju:"jс:k)
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Гость:
Лондон, Владимир, Нью-Йорк Где предложение?
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