Рассматри илюстрастрацию И Билибина. Опиши своими словами те рисунки, которые тебе пондравились

Литература
Рассматри илюстрастрацию И Билибина. Опиши своими словами те рисунки, которые тебе пондравились
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где море мне больше нравится.Здесь море бушует и много чего интересного!! Корабль готовится к отправлению и так далее
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