Рассматри илюстрастрацию И Билибина. Опиши своими словами те рисунки, которые тебе пондравились
Литература
Рассматри илюстрастрацию И Билибина. Опиши своими словами те рисунки, которые тебе пондравились
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где море мне больше нравится.Здесь море бушует и много чего интересного!! Корабль готовится к отправлению и так далее
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Decide if the sentences below contain mistakes in meaning (M), form (F) or spelling(S). Then correct the sentences. 1. I going to get fit this ye...
Қазақ тiлi
Математика
Математика
В зале кинотеатра 500 кресел которые расставлены одинаковыми рядами по 25 кресел в каждом. В партере 12 рядов. Сколько рядов в амфитеатре?