У дрозофилы гены окраски тела и строения крыльев локализованы в одной из шести ау??осом. Самку с серым телом и нормальными крыльями скрестили с чорнотілим короткокрилим самцом (оба признака - рецессивные). В первом поколении по...

Биология

У дрозофилы гены окраски тела и строения крыльев локализованы в одной из шести ау??осом. Самку с серым телом и нормальными крыльями скрестили с чорнотілим короткокрилим самцом (оба признака - рецессивные). В первом поколении получили 52 серые мушки с нормальными крыльями, 253 серых короткокрилих, 50 черных короткокрилих и 245 черных с нормальными крыльями. Определите исходные группе сцепления и расстояние между анализируемыми генами в хромосоме

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