Какова роль живых мельчайших организмов в жизни человека?
Окружающий мир
Какова роль живых мельчайших организмов в жизни человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мельчайшие организмы для нас незаменимы если бы их не было мы бы не смогли переваривать пищу расти и даже дышать а также они помогают очищать воду от вредных веществ
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