Помогите пожалуйста! нужно написать сочинение по вопросам! вопросы 1. Почему Валя испытывал ужас одиночества? 2. Чем привлек Васю, Валик? 3. Какие качества Васи понравились Валику и Марусе? 4. Что общего между мальчиками и...

Литература

Помогите пожалуйста! нужно написать сочинение по вопросам! вопросы 1. Почему Валя испытывал ужас одиночества? 2. Чем привлек Васю, Валик? 3. Какие качества Васи понравились Валику и Марусе? 4. Что общего между мальчиками и в чем разница между ними? 5. Почему их отношения можно назвать дружбой? 6. Как повлияла дружба на каждого из них? сочинение по рассказу " В дурном обществе"

Автор: Гость