Помогите пожалуйста ! Нужно составить цепь питания с инфузорией - туфелькой
Биология
Помогите пожалуйста ! Нужно составить цепь питания с инфузорией - туфелькой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туфелька-рыба-птица-человек туфелька-рыба-медведь-человек
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