Помогите пожалуйста!!! О чём рассказ "Приёмыш" Дмитрий Мамин-Сибиряк

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Помогите пожалуйста!!! О чём рассказ "Приёмыш" Дмитрий Мамин-Сибиряк
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Охотник приходит в гости к одинокому старому рыбаку, живущему на озере. Встречает его только собака Соболько; вскоре на лодке появился и рыбак Тарас, подгоняющий перед собой лебедя. Гостю старик рассказал, что лебедь — сирота, его родителей убили ради забавы, теперь он живет со стариком и Собольком. Дед очень любит птицу, но отказывается подрезать крылья «божьей твари» , чтобы тот не улетел — мол, ему и тут хорошо, перезимует в избушке. Во время следующего визита охотник не увидел Приемыша — лебедь после долгих колебаний (самой птицы и старика) улетел со стаей собратьев на зимовку в теплые края).
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