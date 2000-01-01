помогите пожалуйста, решите #2( распишите подробно). Заранее спасибо

Гость: Гость:

Формулы: корень(a)*корень(b)=корень(a*b); и наоборот; 1)6*7=42; 2)=-2корень(100)=-2*10=-20; 3)=корень(25)=5; 4)если в дроби и знаменатель и числитель- корни то и всю дробь можно внести под корень, и наоборот; =-корень(1000/250)=-корень(4)=-2; 5)=12/8=1,5; 6)=16*10^3/2000=16/2=8;