Помогите 20задачу ? Я просто слишком умная" что б решить её()
Математика
Помогите 20задачу ? Я просто слишком умная" что б решить её()
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 машинистка печатает за 1 день 12 страниц, 2 машинистка-16 страниц, 3 машинистка-8страниц.В день они вместе будут печатать 12+16+8=36 страниц144:36=4 дняОтвет 4
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