Далеко-близко. Как такие слова называются? Напиши полный ответ.
Русский язык
Далеко-близко. Как такие слова называются? Напиши полный ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие слова называются антонимами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мотоцикліст і велосипедист одночасно вирушили з двох міст назустріч один одному ?? зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість мотоцикліст...
Английский язык
Математика
В числе 3728954106 зачеркнуть три цифры так чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее семизначное число
Қазақ тiлi