Далеко-близко. Как такие слова называются? Напиши полный ответ.

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Далеко-близко. Как такие слова называются? Напиши полный ответ.
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Гость:
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