Мотоцикліст і велосипедист одночасно вирушили з двох міст назустріч один одному ?? зустрілися через 2 год після початку руху. Швидкість мотоцикліста дорівнює 76 км/год,а велосипедиста- 16 км/год. Знайдіть відстань між містами

Гость: Гость:

1)76 х 2 = 152 ( швидкість мотоцикліста за 2 год.) 2)16 х 2 = 32 ( швидкісь велосипедиста за 2 год.) 3) 152 + 32 = 184 (відстань між містами) Відповідь : відстань між містами 184 км.