В числе 3728954106 зачеркнуть три цифры так чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее семизначное число

Математика

В числе 3728954106 зачеркнуть три цифры так чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее семизначное число

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