В числе 3728954106 зачеркнуть три цифры так чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее семизначное число
Математика
В числе 3728954106 зачеркнуть три цифры так чтобы оставшиеся цифры в том же порядке составили бы наименьшее семизначное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2854106, зачеркни 3, 7, 9.
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