Решите номер 4 уровнение
Математика
Решите номер 4 уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(2х-1)/24 = 3(х+5)/24 - 11(1-х)/24 16х-8 = 3х+15-12+12х 16х-8=15х+3 16х-15х=8+3 х=11
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