В одной группе 48 спортсменов, а в другой 36 спортсменов. Как нужно построить спортс??енов так,чтобы их группы шли одна за другой одинаковыми рядами? Желательно с решением
Математика
В одной группе 48 спортсменов, а в другой 36 спортсменов. Как нужно построить спортс??енов так,чтобы их группы шли одна за другой одинаковыми рядами? Желательно с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая группа должна разбиться на 3 колонны по 16 человек, а вторая по 12 человек 48:3=16 36:3=12
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