В одной группе 48 спортсменов, а в другой 36 спортсменов. Как нужно построить спортс??енов так,чтобы их группы шли одна за другой одинаковыми рядами? Желательно с решением

Математика

В одной группе 48 спортсменов, а в другой 36 спортсменов. Как нужно построить спортс??енов так,чтобы их группы шли одна за другой одинаковыми рядами? Желательно с решением

Автор: Гость