Допоможіть написати твір на тему "А мова як море"!Дуже потрібно сьогодні!

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Українська мова... Красива, мелодійна, співуча... Її хочеться слухати, дослухатись до мелодійних слів, пісень...Не дарма її порівнюють з морем - глибоким, красивим, шум хвиль якого також хочеться слухати й слухати. І кожна краплина в ньому - це слово. Тому як краплини утворюють море, так і слова утворюють мову, чим більше їх, тим вона різноманітніша. Чи не бувало в когось колись такого відчуття, що хочеться пірнути в цю синю воду і не виринати, окунутись її звуками, відчути, як вона огортає твоє тіло? Чи не захоплював вигляд тієї води, що хотілось невідривно дивитись на цю красу і слухати її шум? Ці слова не лише про красиве безкрає море, але й про таку ж красиву безкраю українську мову, яка так і захоплює своїм звучанням. Але якщо вона - море, а море може висохнути, то і ця чудова мова може зникнути. Щоб це не трапилось, кожен українець повинен бути "дощем" і наповнювати море краплинами-словами. Бережімо українську мову, бережімо це неперевершене море, що зволожує наш край своєю цілющою водою! Бо що трапиться з землею без води, з Україною без нашої рідної мови? Вона просто висохне...