На доске написано число 321321321321. Какое цифры нужно убрать чтобы получилось наибольшее возможное число делящееся на 9 ? Чему равно это наибольшее число?
Математика
На доске написано число 321321321321. Какое цифры нужно убрать чтобы получилось наибольшее возможное число делящееся на 9 ? Чему равно это наибольшее число?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы число делилось на 9 надо что сумма цифр делилась на 9! Т.е например 3+3+2+1. Можно так 3213213
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