Выписать из художественой литиратуры 4 СППС союзом и 4 СППС с союзом слова

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Выписать из художественой литиратуры 4 СППС союзом и 4 СППС с союзом слова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С союзами и: 1) Но грустно думать, что напрасно была нам мо­лодость дана, что изменяли ей всечасно, и обманула нас она. 2)  Дерсу сказал , что это не тучи, а туман и что завтра будет день солнечный и даже жаркий. 3) Отец мой говорил мне, 1 что он не видывал таких хлебов  и  что нынешний год урожай отличный. 4) Я спросил его, почему он так далеко ушёл от фанзы, и сказал, что беспокоился о нём. С союзными словами: 1)  Кто их знает, какие они и  откуда и какого рода и звания.  2)  Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует,  какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей.   3) Стал я их, этих голубяток, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся,  какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. 4) Я оглядаюсь и, видя одного человека,  который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит?
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