Как 832:7 решение столбиком,с остатком?

Математика
Как 832:7 решение столбиком,с остатком?
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832:7=118 (и 6 остаток)
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