Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']

Русский язык
Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мечи, запивать. возможно так, но не точно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу Коши. Пожалуйста,помогите бедному студенту
Ответить
Русский язык
Как пишется (не)записанная мысль
Ответить
Физика
При подвешивании груза на крючок динамометра установили,что сила притяжения груза к Земле равна 1.96 Н. Чему равна масса груза?
Ответить
Математика
Как 832:7 решение столбиком,с остатком?
Ответить
Математика
Начертите два луча, имеющие общее начало О.На сколько частей делят плоскость это лучи?
Ответить