Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']

Русский язык

Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']

Автор: Гость