Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']
Русский язык
Ты уже знаеш, что некоторые слова произносятся одинаково, а пишутся по -разному. Сделай буквенные записи слов , доказывая правильность их написания . [м'ич' и ] , [зап'иват']
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мечи, запивать. возможно так, но не точно
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