Плюсы и минусы Польской конституции, принятой в 1815 году
История
Плюсы и минусы Польской конституции, принятой в 1815 году
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Гость:
Эта конституция, которая некоторыми своими сторонами (особенно терминологией) примыкает к прежнему устройству Речи Посполитой, была весьма либеральна, принимая в расчет политические теории эпохи. В наиболее существенных своих пунктах она выдерживает сравнение с французской хартией 1814 г., которая, в свою очередь, должна была установить порядок, напоминающий английскую конституцию. Либеральный характер польского «конституционного устава» 1815 г. признается и историками, изучавшими этот документ.
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