Срочно нужна помощь. нужно проставить все пропуски и расставить знаки препинания

Гость: Гость:

На Рижском взморье Балтика зимой пустынна и угрюма. По горизонту, в течении всего дня, лежит слоями тяжелая мгла, только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые тучи, там идет снег. Иногда, спозаранку, дикие гуси, прилетевшие в этом году чересчур рано, садятся на воду по-одному или группками и кричат. Тревожный их крик беспрестанно разносится по пустынному берегу, но не вызывает отклика в прибережных лесах, зимой почти нет птиц. Вечером, по-истине кромешная, немного пугающая темнота окружает дом сосны мало-по-малу продвигающегося к нему вплотную и когда выходишь из ярко-освещенного холода наружу, то тебя сходу охватывает ощущение полного одиночества, ты оказываешься с глазу на глаз с зимой, морем и ночью. Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали, на нем не только невидно ни одного огонька, но и неслышно ни одного всплеска, как не всматривайся в даль, как не вслушивайся в ночные звуки. Маленький домишка стоит как последний маяк на краю туманной бездны. Здесь как бы обрывается земля, и наверное поэтому кажется безмерно-удивительным, что внутри дома спокойной горит свет, поет радио, мягкие, аккуратно вычищенные ковры заглушаю шаги, а на столах лежат вперемешку раскрытые книги и рукописи. Там ,к западу, за слоем мглы, лежит рыбачный поселок ,видишь, сети сохнущие на ветру, до...атые дома с давно не крашенными крышами и низкими, почти невидимыми на фоне серого н еба, дымом из не беленных труб, черные моторки вытащенные на песок и доверчивых собак с косматой путанной шерстью.