Подробный план 19 главы романа Дубровский.Пожалуйста!
Литература
Подробный план 19 главы романа Дубровский.Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ссора старых приятелей. 2. Несправедливый суд. 3. Домой. 4. Не надо лекаря, батюшка скончался. 5. Я здесь уже не хозяин. 6. Пожар. 7. Разбойники. 8. m-r Дефорж. 9. Обед у Троекурова. 10. А предчувствие не обмануло. 11. Затея Дубровского. 12. Спокойно, Маша, я Дубровский. 13. Князь Верейский. 14. Сватовство. 15. Княгиня или разбойница? 16. Пожалуйста, не хочу за князя! 17. Кольцо. 18. Князь мой муж. 19. Последние сражениеИсточник: http://ktoikak.com/plan-romana-dubrovskiy/ Энциклопедия полезных знаний © ktoikak.com
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