Составить план к сказке Пушкина "Сказка о мертвой царевне и осеми богатырях"

Гость: Гость:

Ранняя смерть матери царевны.(Издалече наконецВоротился царь-отец.На него она взглянула,Тяжелешенько вздохнула,Восхищенья не снеслаИ к обедне умерла.)Злая мачеха. (Через год царь женился на другой. Новая жена царя была хороша собой, но «своенравна и ревнива». Больше всего она любила себя и ценила свою красоту).Злой замысел царицы. (Царица пытается избавиться от царевны, затмившей ее своей красотой).Приказание Чернавке отвести царевну в лес «на съедение волкам».Жизнь царевны у семи богатырей.Появление царицы. (Переодевшись монахиней, царица появляется у семи богатырей и дает царевне отравленное яблоко.)Смерть царевны и прощание с ней семи богатырей. (Семь богатырей не стили хоронить царевну: «Она, как под крылышком у сна, так тиха, свежа лежала, что лишь только не дышала». Они положили ее в «гроб хрустальный».)Странствие королевича Елисея в поисках царевны. (Королевич отправляется на поиски пропавшей невесты, долго странствовал по свету, спрашивал о царевне у людей, у Солнца, у Месяца. Только Ветер указал ему на гору с глубокой пещерой, где находился гроб с царевной.)Королевич находит невесту. (Увидев мертвую царевну, королевич в отчаянии ударяется о хрустальный гроб, гроб разбился и царевна ожила.)Смерть злобной мачехи. (Узнав, что царевна жива, мачеха умирает от тоски и злости.)Свадьба царевны и королевича Елисея.