Чем вы объясните расширение Спектра социальных движений во второй половине 20 век??

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Чем вы объясните расширение Спектра социальных движений во второй половине 20 век??
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые послевоенные годы в подавляющем большинстве стран—участниц войны, особенно в лежавшей в руинах Европе, были отданы восста­новлению разрушенного хозяйства. В это время стало особенно ощутимо экономическое усиление США, которые не испытали тяжелых последствий боевых действий на своей территории и оккупации, более того, на протяжении военных лет наращивали производственные мощности, снабжая союзников военной техникой, продовольствием и т. д. Вступивший в действие в 1948 г. план Маршалла предусматривал, что средства, предоставляемые Соединенными Штатами Америки европейским государствам, должны расходоваться преимущественно на оплату ввоза из США необходимого оборудования и товаров, что также способствовало укреплению экономических позиций США. К концу 1940-х гг. восстановление экономики в большинстве стран завершилось. В государствах Западной Европы довоенные показатели в области промышленного производства были превышены уже в 1950 г., а сельско­хозяйственного — в 1952 г. Начавшееся десятилетие стало временем значительного экономического роста, годовой прирост валового национального продукта (ВНП) в западноевропейских странах в 1950—1960-е гг. достиг 4,5%. И ФРГ, где в 1951 —1959 гг. ежегодный рост ВНП составлял 7,5%, а рост занятости — 2,2%, с полным основанном говорили об «экономическом чуде». Доход на душу поселения в странах Западной Европы вырос за этот период больше, чем за предыдущие полтора столетия. К началу 70-х гг. 65% семей служащих и рабочих имели автомобили, 80% — телевизоры, 85% — холодильники, до 90% — стиральные машины. С середины 50-х гг. дало о себе знать «японское экономическое чудо»: прирост ВНП в этой стране достигал I I'M) в год. К концу 60-х гг. Япония заняла второе место в мире по объему валового национального продукта, опередив Францию, Великобританию, ФРГ и уступая только США, а по производству стали, кораблей, радио, телевизоров, компьютерной техники, по конкурентоспособности своих товаров она вышла на первое место. Таким образом, наряду с двумя центрами современного индустриального мира — США и странами Европы появился третий — Япония.
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