Помогите оформить читательский дневник на любые 3 былины.

Литература
Помогите оформить читательский дневник на любые 3 былины.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расчертил? а теперь разлинуй его и напиши в нем любые былины
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