Мне для проекта по химии нужно-производство какао.Это очень срочно баллов за хоро??ий ответ даю 20
Химия
Мне для проекта по химии нужно-производство какао.Это очень срочно баллов за хоро??ий ответ даю 20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какао или Шоколодное Дерево-Вид деревьев (С плодами,напиши как нибудь по научней :) ) Растение растет лишь в регионах Южной Азии,В тропиках В основном дерево используют для получения семян название которым:Какао-Бобы Популярны в производстве Шоколада и Напитка:Какао Плоды содержут Теобромин который и предает вкус.
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