При взаемодii нiтратноi к-ти массою 12,6 г. З кальцiй гiдроксидом утворився кальцiй нiтрат масою 13,6г.Обчислiть масову частку виходу кальцiй нiтрату
Химия
При взаемодii нiтратноi к-ти массою 12,6 г. З кальцiй гiдроксидом утворився кальцiй нiтрат масою 13,6г.Обчислiть масову частку виходу кальцiй нiтрату
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N(HNO3)=12,6/63=0,2 моль 2НNO3+Ca(OH)2=Ca(NO3)2+2H2O 2мольHNO3=1 мольCa(NO3)2 m(Ca(NO3)2)=0,1*164=16,4 выход равен 13,6/16,4=0,8293 или82,93%
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